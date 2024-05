Atalanta-Roma 2-1 - gol e highlights | Pellegrini non bast - decide un doppio CDK

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

Charles De Ketelaere segna la seconda doppietta in Serie A Con una straordinaria dimostrazione di abilità e precisione, Charles De Ketelaere si assicura la sua seconda doppietta in Serie A, segnando un risultato notevole nella sua carriera. La sua precedente doppietta è arrivata contro la Lazio il 4 febbraio, mettendo in mostra la sua costanza e la sua bravura in campo. Successione rapida Ciò che è ancora più impressionante è il tempismo tra i due gol di De Ketelaere in questa partita, con soli 148 secondi che separano il primo dal secondo. Questa rapida successione evidenzia la sua capacità di sfruttare le opportunità di gol e di avere un impatto significativo durante il gioco.