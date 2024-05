Atalanta in finale di Coppa Italia - uno speciale per ricordare il trionfo del 1963

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sono giorni di euforia a Bergamo per l’che si giocherà due finali in una settimana: il 15 maggio, a Roma contro la Juventus per lae il 22 maggio, a Dublino contro il Bayer Leverkusen per l’Europa League. E dire che l’unico trofeo nerazzurro della storia è datatoquando l’vinse la: 3-1 al Torino, tripletta di Domenghini. Seilatv dedica allora a quellaunocurato da Federico Biffignandi ripercorrendo le tappe che portarono al successo e tracciando la Bergamo dell’epoca. Una vittoria mai festeggiata perché dopo poche ore Papa Giovanni XXIII, il Papa bergamasco, morì. E se quest’anno, dopo 61 anni, lavenisse bissata? Cosa succederebbe?

Sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì 15 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha scelto un arbitro di ...

Un’Atalanta in super spolvero supera la Roma ed è vicinissima alla qualificazione in Champions League. La formazione nerazzurra disputa probabilmente il miglior primo tempo dell’era Gasperini, annichilendo gli avversari, letteralmente dominati ...

Torino, 13 maggio 2024 - Tutto in una partita, per riportare un trofeo in bacheca dopo 3 anni. Salernitana- Juve è stato forse il punto più basso dell’Allegri bis a Torino, ma il pareggio contro l’ultima in classifica, e già retrocessa, è comunque ...

Bologna in Champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell'inno della coppa - Bologna in Champions e Cesare Cremonini suona il pianoforte sulle note dell'inno della coppa - Bologna: le parole di Saputo "Sto rientrando il città per festeggiare questo traguardo storico. Il Bologna torna in Europa e lo fa qualificandosi alla competizione più importante, la Champions League, ...

L’Atalanta vuole tutto, Fortunato: “Coppa Italia ed Europa League alla portata, Scamacca da Europeo. Scudetto E’ ancora presto” - L’Atalanta vuole tutto, Fortunato: “coppa italia ed Europa League alla portata, Scamacca da Europeo. Scudetto E’ ancora presto” - Fa stropicciare gli occhi l’Atalanta. E non potrebbe essere altrimenti visto quello che sta facendo. Finale di coppa italia, finale di Europa League, la volontà di non scegliere un particolare ...

ALLEGRI a Mediaset: "Sapevo che il girone di ritorno sarebbe stato complicato. Pronti per la finale di Coppa Italia" - ALLEGRI a Mediaset: "Sapevo che il girone di ritorno sarebbe stato complicato. Pronti per la finale di coppa italia" - Intervenuto a Sportmediaset dopo la gara contro la Salernitana, Massimiliano Allegri ha detto: "C'è una questione di errori tecnici o approccio mentale Non è questione ...