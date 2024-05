Atalanta - ecco gli arbitri delle finali | a Roma dirige Maresc - a Dublino il rumeno Kovacs

L’Uefa ha reso note le designazioni degli arbitri per le sei semifinali dei Playoff per la qualificazione a Euro 2024 . Si tratta di due sfide per ciascuna dei tre percorsi, quello con le squadre di Lega A, quello con le squadre di Lega B e quello ...

L’Uefa ha reso note le designazioni degli arbitri per le sei semifinali dei Playoff per la qualificazione a Euro 2024 . Si tratta di due sfide per ciascuna dei tre percorsi, quello con le squadre di Lega A, quello con le squadre di Lega B e quello ...

Champions League: lo sloveno Vincic arbitrerà Borussia-Real - Champions League: lo sloveno Vincic arbitrerà Borussia-Real - (ANSA) - ROMA, 13 MAG - Sarà lo sloveno Slavko Vincic dalla Slovenia l'arbitro della finale Champions League 2024 tra il Borussia Dortmund e il Real Madrid CF in programma allo stadio di Wembley a Lon ...

CONFERENCE, L'arbitro della finale sarà portoghese - CONFERENCE, L'arbitro della finale sarà portoghese - L'UEFA ha comunicato gli arbitri per le finali delle competizioni europee e ad Atene ci sarà un arbitro portoghese per la Conference League: si tratta di Artur Soares Dias, ...

EuroLeague, ecco gli arbitri per le Final Four: nessun italiano - EuroLeague, ecco gli arbitri per le Final Four: nessun italiano - Il direttore degli arbitri dell'Euroleague Basketball Daniel Hierrezuelo ha rivelato gli otto arbitri che supervisioneranno le partite delle Final Four 2024 di Belgrado. Si tratta di ...