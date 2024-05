(Di lunedì 13 maggio 2024)annuncia ladelB5, il laptop aziendale con processore Intel Core Ultra pronto per l’IA e una scheda grafica aggiornata L’aziendaha annunciato il lancio del nuovissimoB5. Un laptop concepito per soddisfare le esigenze dei professionisti in movimento, grazie al potente processore Intel Core Ultra e alla scheda grafica aggiornata. Con un focus sulla collaborazione, la produttività e la sicurezza, questo laptop offre un’esperienza di lavoro versatile e affidabile ovunque ci si trovi. Dettagli sullaptopB5 diIl laptopB5 è progettato per garantire la massima produttività nell’ambiente di lavoro moderno. Ciò è possibile grazie alla ...

ASUS: annunciata la disponibilità del nuovo ExpertBook B5 - asus: annunciata la disponibilità del nuovo expertbook B5 - L'azienda asus ha annunciato la disponibilità del nuovo expertbook B5, il laptop aziendale con processore Intel Core Ultra pronto per l'IA.

ROG Ally X: Asus punta in alto con la versione da 1 TB - ROG Ally X: asus punta in alto con la versione da 1 TB - asus si prepara a lanciare la nuova console portatile ROG Ally X, attesa per il prossimo 2 giugno. Come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa, si tratterà di un aggiornamento della prima ROG Ally co ...

Asus ROG Ally X key specs and price leaked; it’s $100 more expensive than original Ally - asus ROG Ally X key specs and price leaked; it’s $100 more expensive than original Ally - asus ROG Ally X Specs and Price has been leaked thanks to a tip from reliable industry insider. Check the details here.