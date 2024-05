Ascolti tv - semifinale di ‘Amici’ senza rivali nella prima serata

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Ladi Amici di Maria De Filippi su Canale 5 ha vinto ladi ieri sera conquistando 3.571.000 spettatori e il 24.8% di share. Secondo posto per la replica di 'Makari' su Rai1 che ha conquistato 1.833.000 spettatori e l’11% di share. Terzo posto per l’ultima puntata della stagione di

Uno degli aspetti più positivi della stagione che s’è conclusa per la prima squadra e per qualche formazione giovanile, è proprio l’andamento del settore giovanile biancorosso. E la sua progressiva crescita. Sarà un weekend denso di appuntamenti. ...

Maria De Filippi (US Fascino) Penultimo atto, eccezionalmente di domenica, per il Serale di Amici 2024 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare minuto per minuto tutto ciò che è accaduto ...

Coppa Italia di arrampicata Speed: secondo posto per il cassanese Zurloni - Coppa Italia di arrampicata Speed: secondo posto per il cassanese Zurloni - A un passo al record In semifinale quindi Fossali affronta Borghi uscendo vincitore, mentre nella sfida Robbiati-Zurloni il primo cade e Zurloni sfiora il suo record, con 4”98. La finale per il terzo ...

Torino Femminile, è finale playoff: in palio la promozione in Serie C - Torino Femminile, è finale playoff: in palio la promozione in Serie C - Il sogno che ha accompagnato il Torino Femminile per un'intera stagione è a un passo dal diventare realtà. Le granata hanno conquistato con pieno merito l'accesso alla finale playoff e ora manca solo ...

Fallisce l'assalto della Promosport al terzo posto. Vittoria tennistica per la squadra femminile - Fallisce l'assalto della Promosport al terzo posto. Vittoria tennistica per la squadra femminile - Lamezia Terme - In un colpo solo, proprio all’ultima giornata di campionato, s’interrompe la striscia utile, che durava da ben sedici giornate, della Promosport che, contemporaneamente, fallisce l’ass ...