Ascolti TV | Domenica 12 Maggio 2024 Amici vonce con il 24 8% 3,57 mln - Makari in replica crolla all’11% 1,83 mln Fazio saluta al 9 9-8 7% Cresce Report

(Di lunedì 13 maggio 2024) Emanuel Lo e Lorella Cuccarini Nella serata di ieri,12, su Rai1inha conquistato 1.833.000 spettatori paridi share. Su Canale5 – dalle 21.31 alle 0.42 – la semifinale didi Maria De Filippi ha ottenuto un a.m. di 3.571.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 640.000 spettatori (3.4%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 669.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Jason Bourne ha collezionato 836.000 spettatori con il 5% di share. Su Rai3 preceduto da una presentazione di 37 minuti (1.180.000 – 6.4%),ha raccolto davanti al video 1.556.000 spettatori con l’8.5% (Plus a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 538.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Roma di ...

