Ascolti tv 12 maggio | Amici di Maria De Filippi sfida l’ultima puntata di CTCF

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nella serata di domenica 12la scelta televisiva è ampia. Su Canale 5 va in onda la semifinale didiDe. Un’edizione che non ha mancato di emozionare e coinvolgere con i suoi giovanissimi talenti. Rai 1 ha trasmesso invece la replica della fiction Makari con Claudio Gioè. Sul Nove,di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara deglie i dati Auditel di domenica 12tv del 12in aggiornamento dalle 10:00

Ascolti tv domenica 12 maggio 2024: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 maggio 2024? Su Rai 1 è andato in onda Makari . Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona bianca. Su ...

Non siamo il Bengodi, ma il Paese dei matrimoni miliardari - Non siamo il Bengodi, ma il Paese dei matrimoni miliardari - giusto gli amici stretti. Va da sé che la località ligure sarà chiusa ai turisti (non penso caccino i residenti, anche se Anant potrebbe permettersi anche quello). Insomma, l'Italia non sarà il Paese ...

Potere al Popolo: pronta la lista dei 12 candidati consiglieri - Potere al Popolo: pronta la lista dei 12 candidati consiglieri - CASTELNUOVO BERARDENGA. A seguito dell’adempimento di tutte le pratiche burocratiche previste dalla legge, la lista di Potere al Popolo a Castelnuovo Berardenga é ufficialmente ammessa alle elezioni ...

Anche lo Ial di Legnano protagonista della Civil week con "Sapori in strada" - Anche lo Ial di Legnano protagonista della Civil week con "Sapori in strada" - Anche lo Ial di Legnano protagonista della Civil week per "Sapori in strada". Lo Ial protagonista della Civil week Lo IAL (in maiuscolo) Lombardia di Legnano ha partecipato con entusiasmo alla sesta e ...