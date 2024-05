Ascolti tv 12 maggio 2024 | CTCF picco 2,4 mln Semifinale Serale Amici cala

(Di lunedì 13 maggio 2024) Glitv di ieri domenica 12hanno registrato per ladeldisu Canale 5 3.571.000 spettatori, 24.8% di share. Numeri in calo rispetto allo scorso anno quando fece registrare 4.083.000, 27%. Sul NOVE l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa è stata vista da .000 spettatori, 10% di share con undi 2,4 milioni e del 13% confermando il canale Discovery sul podio delle reti nazionali; Il segmento Il Tavolo .000 spettatori, share del %. Su Rai1 Makari 2 in replica ha conquistato 1.833.000 spettatori, 11% di share. Di seguito glitv di ieri sera degli altri canali: Rai3 Report 1.556.000, 8.5% Rai2 9-1-1 640.000, 3.4% e 9-1-1 Lone Star 669.000, 3.7% Italia 1 film Jason Bourne 836.000, 5% Rete 4 Zona ...

Nella serata di domenica 12 maggio la scelta televisiva è ampia. Su Canale 5 va in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi . Un’edizione che non ha mancato di emozionare e coinvolgere con i suoi giovanissimi talenti. Rai 1 ha trasmesso ...

