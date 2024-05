Ascoli - i conti adesso non tornano Per la società debiti oltre i 10 milioni

(Di lunedì 13 maggio 2024)si lecca le ferite, ma si prepara a rialzarsi con tutto l’orgoglio e la determinazione che hanno sempre storicamente contraddistinto il popolo piceno. Le scuse del patron Pulcinelli rese per l’ennesima volta con un post social non hanno affatto placato il malessere della città che ha inevitabilmente scelto di ripudiare l’attualee voltare pagina. A partire dalla giornata odierna si raccoglieranno tutti i cocci e si proverà a ricostruire il domani. Il sindaco Marco Fioravanti in prima persona ha deciso di schierarsi per intervenire e favorire il futuro dell’Calcio, magari ben indirizzando l’operazione con la Metalcoat. I tantissimi errori accumulati nelle scelte operate dal patron Pulcinelli e i suoi collaboratori ormai sono evidenti. Gli ultimi campanelli d’allarme di una stagione drammatica c’erano già stati ...

Nardini all'attacco: "Ascoli si spopola e impoverisce. Ma la destra pensa solo a contendersi i posti in lista per le elezioni" - La stoccata dal candidato: "Non conta cosa fare per la città. Basta inventarsi qualche sparata propagandistica" ascoli PICENO. "Mentre ascoli si spopola, si impoverisce e invecchia, precipitando nelle ...

Incidenti Ascoli-Pisa, quattro gli arresti - Sono quattro le persone arrestate dopo gli scontri violenti avvenuti venerdì sera dopo ascoli-Pisa, gara che ha sancito la retrocessione in C dei ...

