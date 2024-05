Arriva la verità sul furto del telefono di Rovazzi Ecco chi è stato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildeldi Fabio? Soltanto un'idea pubblicitaria. Ieri la creatività del cantante ha mandato in tilt la città di Milano, che ha dato ampia risonanza mediatica al “finto” del dispositivo dell'artista durante una diretta Instagram: “Ho pensato ad un'idea divertente di marketing da utilizzare per lanciare in maniera inusuale l'uscita del mio brano con Il Pagante, senza preventivare che questo potesse creare un cortocircuito mediatico così ampio. Ho solo messo in scena una barra del pezzo che abbiamo scritto /Giravo in Corso Como/Si è avvicinato un uomo/Mi ha chiesto una Marlboro e l'orologio/Non so che ore sono/In tasca sento un vuoto/Mi hanno pullappato (mi hanno derubato)/ Con una moto/ Ora ho un sogno solo/Vorrei diventare come uno di loro/Un maranza'”. Maranza, nato dal sample ...

