Arriva il cortometraggio Doppia Vita sulla violenza di genere | la presentazione alla Camera dei Deputati

(Di lunedì 13 maggio 2024) “” è unche ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti su un tema purtroppo molto attuale, quello dellasulle donne. Laavverrà in un luogo istituzionale, la sala stampa delladei. Vediamo insieme di cosa parla il corto e chi interverrà all’evento.donne, il 5 giugnodel” Appuntamento da non perdere per mercoledì 5 giugno 2024, alle ore 16,00, presso Palazzo Montecitorio. Nella sala stampa delladei(Via della Missione, 8) avrà infatti luogo ladel...

Venezia, Sveva Alviti condurrà le serate di apertura e chiusura - Venezia, Sveva Alviti condurrà le serate di apertura e chiusura - Sarà l'attrice Sveva Alviti a condurre le serate di apertura e di chiusura dell'81. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. (ANSA) ...

A Roma "Immaginaria" il Festival del cinema femminista e Lgbt - A Roma "Immaginaria" il Festival del cinema femminista e Lgbt - Dal 9 al 12 maggio 2024 al Nuovo Cinema Aquila di Roma Immaginaria - International Film Festival of Lesbians and Other Rebellious Women ...

Sul festival di Cannes l'ombra di un nuovo "Me Too" - Sul festival di Cannes l'ombra di un nuovo "Me Too" - La rassegna si prepara a un'edizione ricca di star ma teme il terremoto portato da una nuova inchiesta del 'Moi Aussi' che potrebbe coinvolgere attori e registi famosi ...