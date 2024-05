Tre ultras del Milan sono stati arrestati ieri per aver aggredito, a colpi di sedie, tavolini scagliati e coltellate, un 25enne romeno dopo la partita di sabato sera tra la squadra rossonera e il Cagliari. Il giovane è stato portato in ospedale con ...

Gli investigatori della Digos hanno arrestato in flagranza differita nella notte tra domenica e lunedì tre ultrà del Milan per l'aggressione a coltellate avvenuta in via Capecelatro sabato sera, all'esterno della pizzeria "Al Meazza". In manette, ...

Arrestati 3 ultras del Milan per aggressione: tra loro un amico della guardia del corpo di Fedez - arrestati 3 ultras del milan per aggressione: tra loro un amico della guardia del corpo di Fedez - Si tratta di Alessandro Sticco, Islam Hagag alias Alex Cologno e Luigi Magrini, tre ultras del milan. Sono stati arrestati per aver picchiato e accoltellato un 25enne fuori da un locale a milano dopo ...

Calcio: tifoso accoltellato fuori San Siro, arrestati 3 ultrà - Calcio: tifoso accoltellato fuori San Siro, arrestati 3 ultrà - La pm Francesca Crupi ha chiesto la custodia cautelare in carcere per uno mentre gli arresti domiciliari per altri due ...

L'ANALISI - Masini: "Conte non ha chiuso la porta al Napoli, anche il Milan ci pensa" - L'ANALISI - Masini: "Conte non ha chiuso la porta al Napoli, anche il milan ci pensa" - In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Federico Masini, Tuttosport: “Si parla poco di Conte-milan perché è il milan a parlarne poco. Le indicazioni che sono arri ...