Arianna Meloni | Mia sorella non ha mai fatto promesse non mantenute

(Di lunedì 13 maggio 2024) È capo della segreteria di Fratelli d’Italia Ladi Giorgiada qualche mese è stata nominata capo segreteria di Fratelli d’Italia. Nelle ultime ore si è confessata in una rara intervista concessa al Giornale. «Non ho in mano un partito, io sono una donna di partito. Una delle tante dirigenti di Fratelli d’Italia. Noi abbiamo 50 dipartimenti nazionali. Poi ci sono i dipartimenti regionali e comunali. Io ho un ruolo, una certa anzianità. Mi occupo molto del rapporto con i territori: questo è il senso della segreteria politica. Non sono il capo del partito. Lo dirigo insieme a tanti altri validissimi dirigenti». Poi alcune parole in difesa della«mai scesa a compromessi». Secondo, la presidente del Consiglio, a suo ...

