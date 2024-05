Arera - da emendamenti rifiuti rischi costi senza controllo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sottrarre all'la regolazione delle tariffe deiporterebbe a dueconcreti: "per i cittadini e impossibilità di verificare quantità e qualità dei". Lo afferma il presidente dell'Autorità, Stefano Besseghini, in vista della discussione in commissione Finanze del Senato deglidi FI (Fazzone e Lotito) al decreto Superbonus che riducono il ruolo dell'Authority nel settore. "Prima di smontare le regole attuali bisogna valutarne l'effetto", suggerisce l', sottolineando che la norma, dopo sei anni di regolazione, riporterebbe la gestione dei"a un sistema indefinito di competenze". "L'Autorità, nel settore del ciclo deicome ...

