Arenaccia | sorpreso con la droga Arrestato

(Di lunedì 13 maggio 2024) un 23enne dalla Polizia di Stato per detenzione illecita di sostanza stupefacente Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Martiri d’Otranto all’angolo con via degli Incarnati, hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava per consegnare un qualcosa ad un uomo a bordo di uno scooter; quest’ultimo, alla loro vista, si è allontanato frettolosamente mentre, il prevenuto, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo al di sotto di un’autovettura in sosta.I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato e dopo aver recuperato l’involucro, di cui lo stesso si era disfatto, contenente 10 bustine di marijuana del peso di 20 grammi circa, lo hanno trovato in possesso di un altro astuccio contenente ...