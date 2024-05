(Di lunedì 13 maggio 2024) Ci sono segnali diin, ma gli effetti base e la volatilità dei prezzi dell’energia probabilmente rendono il processo più. E’ quanto si legge nell’analisi di Martin Wolburg, Senior Economist di Generali Investments sottolineando che ” il sentiment ha continuato a migliorare in aprile, sostenendo la nostra opinione che l’economia si rafforzerà nel secondo trimestre del 2024?.inPer quanto riguarda l’– si legge ancora – “continuiamo a vedere un rafforzamento della crescita nei prossimi mesi e manteniamo la nostra previsione di crescita per il 2024 dello 0,6% anno su anno. Nei prossimi mesi vediamo che l’inflazione tenderà ulteriormente al ribasso, ma non senza ...

Area Euro: disinflazione in corso, ma “percorso accidentato” - Area Euro: disinflazione in corso, ma “percorso accidentato” - Ci sono segnali di disinflazione in corso, ma gli effetti base e la volatilità dei prezzi dell’energia probabilmente rendono il processo più accidentato. E’ quanto si legge nell’analisi di Martin Wolb ...

Turchia, calo dell’inflazione al 38% entro fine anno secondo la Banca Centrale - Turchia, calo dell’inflazione al 38% entro fine anno secondo la Banca Centrale - ‘Durante il processo di disinflazione che sperimenteremo a partire da giugno, continueremo a fare tutto il necessario per ridurre l’inflazione in conformità con gli obiettivi intermedi che ci siamo ...

AB: la Fed può aspettare la fine dell’anno per tagliare i tassi di interesse - AB: la Fed può aspettare la fine dell’anno per tagliare i tassi di interesse - AllianceBernstein spiega che la robusta crescita dell’ economia Usa rallenta la disinflazione, che proseguirà ma sarà più graduale di quanto previsto in precedenza ...