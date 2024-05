Apple vuole mandare in pensione Siri Per Cupertino l’assistente vocale è ormai obsoleta

(Di lunedì 13 maggio 2024), l'assistente digitale di, celebra quest'anno il suo tredicesimo compleanno. Nonostante l'età,sembra non aver raggiunto la maturità intellettuale dei suoi coetanei umani, rimanendo ancorata a un'intelligenza artificiale di base, con interazioni spesso minimali e frustranti. A confronto, anche se Alexa e Google Assistant non hanno fatto passi da gigante,si trova ora a dover affrontare la realtà:rischia di diventare. La minaccia emergente viene dai progressi di sistemi come ChatGPT di OpenAI, che hanno dimostrato capacità superiori nel dialogo, nella programmazione e nella risoluzione di problemi complessi. Di fronte a questa rivoluzione,ha deciso di non restare a guardare. Con l'introduzione dei nuovi chip M4, focalizzati ...

Siri potrebbe presto cambiare per diventare un assistente virtuale basato su AI generativa . Potrebbe essere questo il grande colpo di scena in arrivo il prossimo 10 giugno, data in cui si terrà il consueto keynote di lancio della WWDC 24 di Apple , ...

L'intelligenza artificiale e le potenziali alleanze con Google e OpenAi saranno la carta capace di far vincere questa mano dei servizi smart ad Apple ? In passato l'azienda è rimasta indietro per preservare la privacy degli utenti, ma adesso ...

