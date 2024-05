Apple si scusa per la criticata e controversa pubblicità del nuovo IPad

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 13 maggio 2024) La recente campagna pubblicitaria per ilPro, prodotto dal team creativo interno di, ha generato diverse polemiche, con accuse di essere culturalmente oppressiva. La stessaha deciso dirsi pubblicamente ed è un fatto molto insolito se si pensa che da anni detiene il primato di essere uno dei marketer più esperti del settore tecnologico. Non solo, questo ci fa capire che le critiche rivolte allasono state molto ardue e serie, soprattutto da parte dei clienti. Ecco le parole di Tor Myhren, vicepresidente delle comunicazioni marketing di, come viene riportato da Variety: “La creatività è nel nostro DNA in, ed è incredibilmente importante per noi progettare prodotti che diano ...