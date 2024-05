Aperte le candidature gratuite per la sezione Emergenti del Premio Mia Martini 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 13 maggio 2024) BAGNARA CALABRA – L’associazione Cultura e Spettacolo di Bagnara Calabra, nell’ambito del “Mia” giunto alla XXX edizione, patrocinato dalla Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Bagnara Calabra, SIAE-Società Italiana degli Autori ed Editori e Nuovo IMAIE, apre le, per la” del “Mia”, riservata a quegli artisti che hanno già un’etichetta discografica. Per partecipare alla, gli artisti dovranno essere presentati da una casa discografica o etichetta e possedere i seguenti requisiti: avere compiuto 18 anni di età alla data del 20 luglioe non essere iscritti alla ...