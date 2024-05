Annega nell’Adda a 16 anni Vani i tentativi di salvarlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il primo caldo, la tentazione di un bagno nel fiume. Ma per P.B., sedicenne di origini sudamericane e residente a Cernusco sul Naviglio il tuffo nelle acque dell’Adda è stato senza ritorno. La tragedia ieri, intorno all’ora di pranzo, a Medolago, in territorio bergamasco. Il corpo privo di vita del ragazzino è stato recuperato a tre metri di profondità. Secondo le prime informazioni, la vittima era con la famiglia e un gruppo di amici sulla “spiaggia“ di Medolago, area all’aperto molto frequentata soprattutto nei giorni festivi, e dove già in passato il fiume aveva “inghiottito“ altri bagnanti poco esperti. In tanti, ieri, sedevano sulle sponde. Una bella domenica di maggio, temperature più che primaverili. Un invito al bagno. La dinamica è della tragedia è stata in linea di massima ricostruita. Il 16enne entra in acqua, raggiunge a nuoto la sponda opposta dell’Adda. Ma quando tenta ...