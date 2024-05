Angelina fa un figurone - ma ormai l’Eurovision somiglia più a una sagra

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ha vinto la Svizzera, non perché la canzone fosse migliore delle altre ma solo per riaffermare il principio di neutralità della musica. Diversamente, sabato sera alSong Contest sarebbero dovuti intervenire i caschi blu dell’Onu . embed post id="1868038" Con la cantante israeliana sommersa dai fischi, il rappresentante dell’Olanda squalificato per aver aggredito un componente...