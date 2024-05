Anelli di Venere | i rimedi per prevenire e nascondere le rughe sul collo

I DELFINI sì che hanno testa e, soprattutto, sanno come usarla. Perché, oltre a tenere uno dei due emisferi sempre vigile (anche nel sonno), li fanno lavorare in perfetta armonia. Il nostro cervello invece è poco collaborativo (condizione che ...

Bava di lumaca: i segreti per una pelle perfetta - Bava di lumaca: i segreti per una pelle perfetta - La bava di lumaca è l'ingrediente base di numerosi prodotti di bellezza. Vediamo i suoi benefici.

Occhi gonfi, le cause e i rimedi per uno sguardo “appesantito” - Occhi gonfi, le cause e i rimedi per uno sguardo “appesantito” - Gli occhi gonfi sono dovuti a un accumulo di liquidi che si depositano tra i delicati tessuti delle palpebre. Le cause sono molte e spesso comuni. La più diffusa è, nauralmente, la stanchezza: la ...

Rughe della marionetta e “codice a barre” I rimedi, dalla ginnastica facciale al filler - rughe della marionetta e “codice a barre” I rimedi, dalla ginnastica facciale al filler - Contorno labbra segnato dalle cosiddette rughe della marionetta (cioè gli angoli verso il basso) o dal "codice a barre" Cosa si può fare per attenuarle, parola di medico estetico ...