Andate a fanc*lo voi e l’Eurovision

(Di lunedì 13 maggio 2024) Disclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. Sabato sera ho avuto l’idea malsana di sintonizzarmi su Rai Uno per seguire la finalissima delsong contest, che per chi non lo sapesse è l’equivalente europeo del Festival di Sanremo: a spingermi verso l’incauto gesto non è stato un interesse per le canzoni in gara, di cui mi frega molto poco (conoscevo solo ‘La noia’ di Angelina Mango, rappresentante dell’Italia nella competizione), quanto piuttosto una sincera curiosità nei confronti del chiassoso circo di polemiche che ha accompagnato l’esibizione della cantante israeliana Eden Golan, vero caso mediatico di questa edizione delospitata dalla Svezia, a Malmö. Nata nel 2003 da genitori ebrei emigrati ...

La Francia e la sua strategia per l'Indo - Pacifico - ...pubblicamente respinto il concetto come 'un'idea ...respinto il concetto come 'un'idea che attira l'... È soprattutto lo spazio indo - pacifico che ... FANC in Nuova Caledonia e FAPF in Polinesia francese), ...

La Francia e la sua strategia per l'Indo - Pacifico - ...pubblicamente respinto il concetto come 'un'idea ...respinto il concetto come 'un'idea che attira l'... È soprattutto lo spazio indo - pacifico che ... FANC in Nuova Caledonia e FAPF in Polinesia francese), ...