Ancora proteste alla Sapienza - imbrattato il muro del Rettorato | scritte pro Palestina

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 13 maggio 2024)ildeldi Roma:inneggianti lae per le dimissioni della Rettrice Polimeni.nella notte sui muri del(credits @AK4ASHII) – Ilcorrieredellacitta.comAtto vandalico aldella, dove nella notte sono stati imbrattati i muri del. Dalleemerse all’ingresso della struttura più importante dell’Università, tutto sarebbe suggerire come l’azione sia nata in seno ai movimenti dell’estrema sinistra universitaria. Realtà studentesche che, ormai da diverse settimane, hanno sistemato le tende proprio nella zona del Pratone, come ...