Ancelotti | È stata una stagione abbastanza facile - merito dei giocatori

(Di lunedì 13 maggio 2024) Dopo la festa per il titolo di campione di Spagna, il Real Madrid torna in campo domani contro l’Alaves. In conferenza stampaparla proprio della festa e degli obiettivi futuri della sua squadra, primo fra tutti la Champions da conquistare contro il Borussia Dortmund. Le sue parole riportate da Marca.: «Carvajal, Nacho, Ceballos, Kroos, Modric… Potrebbero tutti fare gli allenatori» L’organizzazione per le partite di campionato: «L’obiettivo è arrivare in finale con tutta la rosa al meglio. Irientrati da poco come Courtois e Militão hanno bisogno di minuti e noi approfittiamo di queste partite per darglieli. La settimana prima della finale di Champions prenderemo le decisioni necessarie». Bellingham e il trofeo di capocannoniere: «Non pensavamo a questo. Pensiamo che l’obiettivo sia già stato raggiunto con ...