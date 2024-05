(Di lunedì 13 maggio 2024) Carlodurante ladelMadrid per il titolo conquistato in Liga si ferma a sistemare ladi. Un gesto danei confronti del talento turco che ha colpito il popolo delle Merengues.

Buon sangue non mente, e Davide Ancelotti ne è la dimostrazione. I quotidiani spagnoli lo elogiano con merito, perché soprattutto in questo finale di stagione sta dimostrando tutte le sue qualità da tecnico. As gli ha dedicato un articolo ...

Ancelotti come un padre con Arda Guler alla festa del Real: la cravatta è fuori posto, deve intervenire - ancelotti come un padre con Arda Guler alla festa del Real: la cravatta è fuori posto, deve intervenire - Carlo ancelotti durante la festa del Real Madrid per il titolo conquistato in Liga si ferma a sistemare la cravatta di Arda Guler. Un gesto da padre nei confronti del talento turco che ha colpito il p ...

Ancelotti fa una richiesta alla festa del Real Madrid: vuole ballare insieme ad un suo giocatore - ancelotti fa una richiesta alla festa del Real Madrid: vuole ballare insieme ad un suo giocatore - Carlo ancelotti è il mattatore della festa per la vittoria della Liga a Plaza de Cibeles: fa una richiesta che lascia tutti a bocca aperta ma subito ...

CdM – ADL preferì gli ammutinati al “bollito” Ancelotti. La soluzione era Ibra. La ricostruzione dei fatti - CdM – ADL preferì gli ammutinati al “bollito” ancelotti. La soluzione era Ibra. La ricostruzione dei fatti - Il Corriere del Mezzogiorno ritorna, critico, sulla questione dell'ammutinamento durante l'era ancelotti. La soluzione era Ibra.