Amministrative Bergamo - la Tribuna Politica si tinge di rosa con Marcella Messina e Ida Tentorio

(Di lunedì 13 maggio 2024). Due donne, due capiliste. La seconda puntata delladinews ospita, assessore alle Politiche Sociali del Comune die capolista, con Robi Amaddeo, della Lista Gori per Carnevali, lista civica a sostegno del centrosinistra, e Ida, capogruppo in consiglio comunale e numero uno, insieme a Filippo Bianchi, nella squadra di Fratelli d’Italia. Due visioni di città differenti e due proposte di welfare contraddistinte, specie quando si affronta il tema della disabilità: l’assessore uscente immagina un percorso di continuità rispetto a quanto fatto dalla Giunta Gori, di cui fa parte, con strategie a rafforzamento del tema dell’inclusione, mentre per la candidata del centrodestra tiene alta la ...

Roma: De Rossi, dopo il loro primo gol ci siamo sciolti - Roma: De Rossi, dopo il loro primo gol ci siamo sciolti - ROMA, 12 MAG - "Alla fine la reazione c'è stata, ma dovevamo reagire prima. Le reazioni mentali esistono nel calcio e quella spinta la dobbiamo trovare dentro di noi a volte. Non possiamo aspettare ch ...

ANA – ADUNATA NAZIONALE ALPINI: “A VICENZA SFILANO 90 MILA PENNE NERE, NEL SEGNO DELLA PACE” - ANA – ADUNATA NAZIONALE ALPINI: “A VICENZA SFILANO 90 MILA PENNE NERE, NEL SEGNO DELLA PACE” - In 90mila sfilano a Vicenza nel segno della pace. Una edizione straordinaria. Per lo splendore storico e architettonico della città, per l’accoglienza della ...

Accoltella fidanzata e viene arrestato, lei in gravi condizioni - Accoltella fidanzata e viene arrestato, lei in gravi condizioni - CASNIGO, 12 MAG - Una ragazza ucraina di 24 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di bergamo dopo essere stata accoltellata dal compagno, un romeno di 36 anni, oggi in ...