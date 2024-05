Amici - Holden fa l’annuncio bomba ai fan | cosa succede

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 13 maggio 2024) News Tv. Durante la semifinale diandata in onda ieri, domenica 12 maggio 2024, su Canale 5,ha fatto una rivelazione che ha riempito di gioia i suoi fan e non solo. Il ragazzo ha deciso di dare a tutti una splendida notizia a proposito della sua carriera.è arrivato alla finale di questa edizione die con lui anche Marisol, Dustin, Petit e Mida. Poi, a sorpresa, Maria De Filippi ha richiamato la pop star del talent show: Sarah per annunciarle che anche lei parteciperà alla finalissima. Questa è stata la ciliegina sulla torta per i telespettatori, che ieri hanno vissuto tante emozioni. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Gerry Scotti, stoccata ad Amadeus: “Si goda tutti i soldi che gli danno” Leggi anche: Teo Mammucari, in arrivo uno show tutto suo in Rai: come sarà, tutti i ...