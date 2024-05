Amici 23 - semifinale | Sarah e Mida all’ultimo ballottaggio… ma entrambi vanno in finale!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 13 maggio 2024) La puntata del 12 maggio 2024 di23 è cominciata, come sempre, con l’esibizione dei tre giudici del talent show. In seguito, Maria De Filippi ha spiegato che la produzione ha messo a disposizione cinque posti per la puntatae che, quindi, un ragazzo avrebbe dovuto lasciare la scuola di talenti, nel corso di quest’episodio. A sfidarsi sono state le squadre dei Zerbi-Cele e dei Cuccalo. Marisol Castellanos ha dovuto ballare, nella prima partita, per due volte, per confrontarsi sia con, che conToscano ma la talentuosa ballerina ha vinto entrambe le gare, portando a casa la vittoria per tutta la sua squadra. I quattro talenti del team si sono dovuti, allora, esibire davanti la giuria e loro hanno scelto come prima finalista proprio Marisol. A cominciare il guanto tra i professori è stata la squadra ...