Amici 23 - Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo | Si creano delle fazion - ognuno la sua strategia ma VIDEO

Poco fa a Verissimo condotto da Silvia Toffanin, è andata in onda un’intervista ai professori di Amici Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Lorella ha spiegato, riguardo il loro rapporto come coach: Ci divertiamo proprio tanto. A parte l’aspetto della ...

Si avvicina la data della finale di Amici 23 e i giochi si fanno sempre più duri per i concorrenti rimasti in gara. Dopo la sesta puntata andata in onda il 4 maggio sono “sopravvissuti” in sei: quattro cantanti (Mida, Holden, Sarah Toscano, Petit) ...