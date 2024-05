Amici 23 | l’opinione di Ebuc sulla semifinale

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 13 maggio 2024) A commentare ladel serale di23 uno degli utenti storici del nostro blog. Eccovidel nostro: Dopo la fine della puntata vi giuro che io ero seriamente tentato di scrivere un’opinione composta da una sola immagine, nello specifico questa: Ma di grazia divina, qualche anima pia mi deve spiegare il senso di fare unadi un talent, pagando 3 giudici (che devono giudicare), farli giudicare per 180 minuti e poi chiudere la puntata con lo stesso numero di partecipanti di quando l’hai iniziata. Siamo a quota due puntate su otto dove la giuria non se la sente di cacciare nessuno. Ma amori di papà, è ‘na gara, non siamo in una colonia estiva della chiesa dove tutti vincono e tornano a casa con i lavoretti in plastilina. Dovete scegliere chi cacciare per forza, sennò ...