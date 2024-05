Amici 23 - i sei finalisti svelano quali sono stati i momenti più difficili e quelli più emozionanti del loro percorso nella scuola

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si è da poco concluso il daytime di23. Mida e Sarah Toscano hanno fatto uno scherzo aicompagni, facendogli credere che solamente il cantautore avesse avuto accesso alla finalissima del talent e dunque che l’eliminata della scorsa puntata fosse proprio la giovane allieva. Scherzo durato poco: tutti e due hanno confessato di essere passati alla fase ultima di23. Ecco dunque che sia Sarah, sia Mida siaggiunti al quadro dei già dichiarati: Holden, Petit, Marisol Castellanos e Dustin Taylor. Traci sarà chi si aggiudicherà la vittoria di23. Ecco il video del momento in cui i primi quattrohanno scoperto dello scherzo: Visualizza questo post su Instagram Un post ...

I finalisti di Amici 23 sono cinque e non quattro come invece era stato ipotizzato nelle ultime puntate. Ecco le Pagelle della semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi. Sarah Toscano: voto Le manca solo la corona. E' la regina ...

Amici, Martina Giovannini torna sui social dopo l’eliminazione. Il commento di Kumo: «Non hai messo foto con me» - amici, Martina Giovannini torna sui social dopo l’eliminazione. Il commento di Kumo: «Non hai messo foto con me» - Martina Giovannini è stata una delle protagoniste di quest'edizione di amici 23. La cantante faceva parte del team di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli ma è stata eliminata ...

Amici 23, i finalisti si svelano. Holden: “Se non dovessi vincere…” - amici 23, i finalisti si svelano. Holden: “Se non dovessi vincere…” - I sei allievi, arrivati in finale, si svelano rispondendo ad alcune domande legate ai loro percorsi e poi si parla della vittoria ...

Manila e Stefano: nozze da sceicchi! Tra i testimoni un prof di Amici - Manila e Stefano: nozze da sceicchi! Tra i testimoni un prof di amici - Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno celebrato oggi la loro unione con una festa in grande stile! Tutti i dettagli su location e invitati!