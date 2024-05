Amici 23 - ecco gli ascolti della semifinale del talent

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 13 maggio 2024) È andata in onda ieri sera ladi, ilshow ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla ventitreesima edizione. Una puntata intensa, ricca di emozioni e di interessanti esibizioni. Una puntata che ha visto andare al ballottaggio finale Sarah Toscano e Mida, con un colpo di scena: nessuno dei due è stato eliminato. Entrambi dunque li vedremo in finale sabato prossimo. Rai Uno ha invece offerto ai suoi telespettatori Makari, la fiction con Claudio Gioè. Chi ha vinto la sfida? Anche ieri sera la De Filippi si è confermata la regina degli. Ancora una voltaha sbancato gli auditel, registrando uno share del 24.8%.tutti i dati Auditel pubblicati da Davide Maggio: Nella serata di ieri, domenica 12 maggio 2024, su Rai1 Makari in replica ha ...