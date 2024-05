Ambra Angiolini su Francesco Renga | Non credo di avere mai provato un amore così folle Dirsi ti amo dopo essersi separati? Possibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)si è raccontata a 360 gradi nell’intervista rilasciata durante il Riviera International Film Festival. L’attrice ha parlato di tutto in modo sincero e trasparente, come fa da oltre trent’anni, senza fare sconti a nessuno, nemmeno a sé stessa. Riguardo alla fama ottenuta ha detto: “A me è capitato di essere solo famosa all’inizio della mia carriera, senza averne preso le misure, ed è un qualcosa che può fare molta paura”. Il percorso di crescita, gli studi e la gavetta sono arrivatiil “boom”: “una carriera che possa durare in quest’ambiente è la cosa più difficile”, ha raccontato l’attrice. Poi: “Oggi per me la soddisfazione più grande è fare uno spettacolo teatrale ed essere riconosciuta per questo”.è reduce del suo ultimo grande successo in cui racconta la storia ...