Amara retrocessione per il Valdinievole Montecatini | polemiche e delusione dopo lo spareggio playout

(Di lunedì 13 maggio 2024)1 Lanciotto Campi 2: Gega, Cosellik, Lici (1’ pts), Fanti, Fedi D., Torracchi, Rosati, Lucchesi, Ba, Bibaj (10’ pts Bacci), Pratesi. A disp. Cortopassi, Del Carlo, Giulianelli, Carrara, Natali, Attinasi, Liberto. All. Pellegrini. LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Esposito (8’ pts Cassiolato), Amerighi (2’ pts Bonciani), Mazzanti, Bambi, Gasparini (8’ pts Pisapia), Verdi, Cecchi (30’ st Afelba), Ascolese (43’ st Fedi L.), Frezza. A disp. Roselli, Nocentini, Bini, Manzatu. All. Guidi. Arbitro: Mascelloni di Grosseto. Marcatori: 6’ Cecchi, 19’ Rosati, 21’ sts Afelba. Amarissimaper ilche al 126’ sprofonda in promozione. A vincere la sfidadel ...

