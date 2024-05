Allergologia visite gratuite con gli esperti

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’e Immunologia dell’ospedale Santo Stefano, diretta dal dottor Alessandro Farsi, è inclusa fra i 40 centri specializzati che si mettono a disposizione a partire da oggi e fino alla fine del mese, per effettuare consulenzespecialistiche per i pazienti con asma non controllata, prenotabili al numero verde 800 628989. Lee le consulenze a Prato si svolgeranno negli ambulatori del presidio Misericordia e Dolce. L’iniziativa è tesa a sensibilizzare gli oltre 3 milioni di pazienti asmatici in Italia sull’importanza della prevenzione degli attacchi d’asma e la possibilità di ridurre l’impatto della malattia sulla vita quotidiana mediante l’attuazione di corrette strategie terapeutiche e di comportamento, alla luce delle più recenti scoperte scientifiche e cliniche.

