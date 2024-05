Allenatore e calciomercato - Di Marzio fa preoccupare i tifosi del Milan Anche se …

Julen Lopetegui potrebbe diventare allenatore del Milan in estate e, in sede di calciomercato , i rossoneri vorrebbero accontentarlo così

Il Milan , in vista del prossimo calciomercato estivo, sta valutando anche l'idea Rafa Marín per rinforzarsi in difesa. Le ultime news

Sportmediaset - L'enigma Conte e la settimana della verità: il tecnico vorrebbe l'Italia ma... - Sportmediaset - L'enigma Conte e la settimana della verità: il tecnico vorrebbe l'Italia ma... - La narrazione attorno al futuro di Antonio Conte è del tutto particolare. È quasi certamente il miglior allenatore libero in circolazione eppure, stando almeno alle fonti ufficiali, nessuno lo vuole ...

Conte fatto fuori: annuncio in diretta - Conte fatto fuori: annuncio in diretta - Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.it A commentare il possibile futuro dell’allenatore salentino ci ha pensato Mario Mattioli intervenuto a ‘Radio Radio’: “Quando resti fuori due-tre anni in ...

Chiesa-Roma, svolta UFFICIALE: ne restano solo quattro - Chiesa-Roma, svolta UFFICIALE: ne restano solo quattro - calciomercato Juventus, si riparte da Chiesa ... la Juventus potrà finalmente far decollare il suo mercato. Oltre al discorso allenatore – tutt’altro che superficiale – non sono poche le situazioni ...