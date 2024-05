Alle urne è più facile schierarsi a difesa del peperone crusco che contro l’antisemitismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Io, dopo trentacinque anni che non lo faccio, questa volta potrei anche votare. Potrei votare, per esempio, per chi dicesse che si impegna a migliorare i rapporti di integrazione tra gli Stati membri, ma innanzitutto per combattere. Potrei votare per chi si impegna a dare più poteri alla Commissione europea, o meno poteri, o per darglieli gialli, o rossi, o à pois, o per trasformarla in un museo, ma innanzitutto per combattere. Potrei votare per chi si impegna a perfezionare il sistema di concorrenza nel mercato europeo, o anche per abolirlo e per statalizzare i pomodori e le patate, ma innanzitutto per combattere. Potrei votare per chi si impegna a portare la banda larga dappertutto, o da nessuna parte, ma innanzitutto per combattere. Potrei votare per ...