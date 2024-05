BOLOGNA - Cinquecento Orologi , gioielli , circa 200mila euro in contanti, dipinti, strumenti musicali e reperti archeologici, tra cui anche un dente fossile di Mammut : c'era di tutto nel...

Questa notte a Spigno di Saturnia, in provincia di Latina, i Carabinieri del dipendente N.O.R.M. di Formia, sono intervenuti presso un’abitazione di proprietà di un’anziana di 80 anni rimasta vittima di rapina. La donna ha raccontato che, intorno ...

All'asta i gioielli di Gina Lollobrigida: cosa vendono e come comprarli - All'asta i gioielli di Gina Lollobrigida: cosa vendono e come comprarli - Il catalogo racchiude un vero e proprio tesoro di preziosi oggetti che raccontano momenti della carriera di Gina Lollobrigida ma anche attimi della sua vita quotidiana. Dai gioielli preziosi - tra i ...

Alla scoperta delle Ville Medicee, Patrimonio Unesco in Toscana - Alla scoperta delle Ville Medicee, Patrimonio Unesco in Toscana - gioielli dell'architettura del Rinascimento fiorentino, sono perfette per un weekend o una gita fuori porta primaverile ...

I campioni di OroArezzo. Première dei gioielli top - I campioni di OroArezzo. Première dei gioielli top - I premiati della competizione che esalta il meglio del design e dell’innovazione. Trattative e dibattiti, il programma della giornata con uno sguardo al futuro.