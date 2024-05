Alla Corsa del Mito per ricordare l’amico che non c’è più | Sasà e Luigi nel nome di Gerardo di Maio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ladelperun amico che non c’è più. Salvatore ehanno così ricordatodiHanno tagliato il traguardo delladelstringendo tra le mani una bandiera che ritrae il volto delche non c’è più. Salvatore e, rispettivamente 40 e 31 anni, hanno ricordatoDi, amico e compagno di squadra nella Polisportiva Marina 1977, scomparso a soli 29 anni lo scorso 5 agosto a seguito di un tragico incidente stradale lungo il Mingardo. Sabato alle 17.30 i due sono partiti dal porto di Palinuro insieme ad oltre 800 atleti e, dopo 15 chilometri di un percorso pieno di insidie, sono arrivati sul porto di Marina di Camerota dove ...

