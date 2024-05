Alessia Pifferi verso la sentenza La sua famiglia ha una responsabilità morale evidente

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Seè un'attrice bugiarda, quando esce la mandiamo a Hollywood a lavorare perché è bravissima, ha ingannato tutti", le parole diPontenani, l'avvocato difensore della donna condannata all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, di soli 18 mesi, lasciata da sola in casa per ben sei giorni nel luglio del 2022. "Sono stanca di questa, si sono comportati malissimo, sempre - prosegue Pontenani -. E adesso stanno cercando di tutelarsi perché hanno paura". L'avvocato chiarisce anche la sua posizione in merito al ruolo dellain quanto accaduto: "Io non ho mai detto che sono co-responsabili. L'unica responsabile dell'omicidio è, ma se si fossero occupati di questa ...

Alessia Pifferi , 38 anni, nel luglio del 2022 ha abbandonato la figlia di 18 mesi Diana per una settimana in casa, trovandola morta di stenti al suo ritorno. Oggi è stata condannata alla pena dell'ergastolo.Continua a leggere

