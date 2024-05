Alessia Pifferi - il legale chiede l’assoluzione | È evidente che non volesse uccidere la figlia

(Di lunedì 13 maggio 2024)Pontenanti,di, imputata per l’omicidio aggravato della piccola Diana, ha chiestoper la sua assistita. L’avvocato di– Ilcorrieredellacittà.com L’avvocato ha sottolineato quanto sia stata difficile la vita della, cresciuta nell’incuria e nell’abbandono. L’avvocato di, imputata per l’omicidio aggravato dellaDiana, è al centro di un processo che ha suscitato grande attenzione mediatica. Questa mattina, nel corso della requisitoria, la sua avvocatessa, ...

AGI - "non e' nostro compito dare giudizi morali su Alessia Pifferi , vi chiedo l'assoluzione . E' evidente che non volesse uccidere la bambina". Lo ha detto Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi , la donna imputata dell'omicidio ...

«Se dovessi togliermi il cencio nero dalle spalle, vi direi che Alessia Pifferi è un mostro. Ha fatto una cosa terribile, tremenda. Ma non stiamo dando giudizi morali, qui si tratta di applicare la legge. Chiedo la assoluzione: è evidente che non ...

(Adnkronos) – "Se mi dovessi togliere questo cencio nero dalle spalle direi che è un mostro, ha fatto una cosa terribile, tremenda. Oggi dalla parte civile viene definita lussuriosa, ma qui non stiamo dando giudizi morali ma per applicare la legge ...

Alessia Pifferi, la difesa chiede assoluzione: "Evidente che non voleva uccidere la figlia" - alessia pifferi, la difesa chiede assoluzione: "Evidente che non voleva uccidere la figlia" - "Se mi dovessi togliere questo cencio nero dalle spalle direi che è un mostro, ha fatto una cosa terribile, tremenda. Oggi dalla parte civile viene definita lussuriosa, ma qui non stiamo dando giudizi ...

Alessia Pifferi, il legale chiede l'assoluzione: «È evidente che non voleva uccidere la figlia» - alessia pifferi, il legale chiede l'assoluzione: «È evidente che non voleva uccidere la figlia» - «Se mi dovessi togliere questo cencio nero dalle spalle direi che è un mostro, ha fatto una cosa terribile, tremenda. Dalla parte civile viene definita lussuriosa, ma qui non ...

“È evidente che non voleva uccidere la figlia”, il legale di Alessia Pifferi chiede l’assoluzione - “È evidente che non voleva uccidere la figlia”, il legale di alessia pifferi chiede l’assoluzione - “Se dovessi togliermi il cencio nero dalle spalle, vi direi che alessia pifferi è un mostro. Ha fatto una cosa terribile, tremenda. Ma non stiamo dando giudizi morali, qui si tratta di applicare la ...