Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia

Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso la Corte di Assise di Milano. I giudici hanno escluso ...

