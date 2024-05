Alessia Pifferi condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana | L’ha fatta morire di stenti

(Di lunedì 13 maggio 2024)è statadalla Corte di Assise per aver lasciatodila, di appena 18 mesi, lasciandola da sola per sei giorni nella loro abitazione in via Parea a Milano. Le posizioni di accusa e difesa erano agli estremi: mentre il pm di Milano Francesco De Tommasi ha chiesto la condanna, l’avvocatoPontenani, che assiste, ha chiesto l’assoluzione. «Se dovessi togliermi il cencio nero dalle spalle, vi direi cheè un mostro. Ha fatto una cosa terribile, tremenda. Ma non stiamo dando giudizi morali, qui si tratta di applicare la legge. Chiedo la assoluzione: è evidente che ...

