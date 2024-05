Alessia Pifferi condannata all' ergastolo per la figlia Diana - lasciata morire di stenti a 18 mesi La difesa | Ricorreremo in appello

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi , abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del...

Alessia Pifferi è stata condannata all’ Ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022 . Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano «Se dovessi togliermi il ...

