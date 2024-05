Alessia Pifferi condannata all' ergastolo | la reazione alla lettura della sentenza | GUARDA

(Di lunedì 13 maggio 2024)è stataall'. Questa la decisioneCorte d'Assise, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, contro la 38enne, colpevole di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola sola in casa dal 14 al 20 luglio 2022.è rimasta impassibile per tutta la, per poi abbandonare l'aula senza rilasciare dichiarazioni. Soddisfatta la richiestapubblica accusa. La difesa, invece, aveva chiesto l'assoluzione dall'accusa di omicidio, sostenendo chenon aveva intenzione di uccidere la figlia e sottolineando che il reato commesso era 'abbandono di minore'.

