Alessandro Gabrielloni Como | da Bomber a Pizza è un attimo

(Di lunedì 13 maggio 2024) E’ davvero una grande festa nella regione Marche, terra natale deldel. Il club lariano è salito nella massima serie venerdì sera, con il pareggio contro il Cosenza e la sconfitta della diretta rivale Venezia (2-1 vs Spezia). Ebbene sì, entusiasmo alle stelle in tutta la regione Marche dopo il meritato trionfo di “San” (come lo avevano ribattezzato a Taranto), diventato ormai uno dei goleador più prolifici della storia del, capace di trascinare il suo team a suon di gol e prestazioni dalle categorie minori fino al massimo campionato italiano. E allora il Ristorante Zia Emilia di Porto Recanati, dopo aver lanciato laWalid Cheddira in occasione dei Mondiali 2022 per celebrare il...

“Alex Gabrielloni (fresco di promozione in Serie A con la maglia del Como, ndr) è da anni uno dei protagonisti assoluti del club lariano. E’ sempre più l’idolo della tifoseria”. Ce lo ha confermato in queste ultime settimane non soltanto il suo ex ...

Il Como in Serie A con i gol del marchigiano Gabrielloni: arriva la pizza in suo onore (proprio come Cheddira) - Il Como in Serie A con i gol del marchigiano gabrielloni: arriva la pizza in suo onore (proprio come Cheddira) - LORETO Grande festa nelle Marche, terra natale di alessandro gabrielloni, bomber del Como, promosso venerdì sera in Serie A dopo ben 21 anni. Entusiasmo alle stelle ...

Gabrielloni, un leone vero sulle rive del lago di Como - gabrielloni, un leone vero sulle rive del lago di Como - Nella ristretta cerchia degli illustri concittadini nel gotha del calcio alessandro gabrielloni - trionfalmente approdato con il suo Como agli onori della massima serie - è sicuramente il più ...

Como in Serie A, Gabrielloni: «Abbraccio con Henry Non ho ancora parole! Di solito vai tu dai tuoi idoli, invece…» - Como in Serie A, gabrielloni: «Abbraccio con Henry Non ho ancora parole! Di solito vai tu dai tuoi idoli, invece…» - Le parole di alessandro gabrielloni, attaccante del Como, dopo la promozione dei lariani in Serie A e l’abbraccio con Henry alessandro gabrielloni, attaccante del Como, ha raccontato a Cronache di Spo ...