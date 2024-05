Aleotti nella top ten degli under 25 al Giro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ild’Italia oggi riposa a Napoli, dove si è conclusa la prima settimana con il dominio incontrastato dello sloveno Tadej Pogacar. Ma i modenesi Giovannie Luca Covili possono essere soddisfatti del loro piazzamento: alla ripresa domani della corsa rosa, il finaleseè 19°classifica generale e il pavullese Covili 22°. Il portacolori della Bora Hansgroe, nonostante abbia affiancato il compagno di squadra Martinez in lotta per i podio alle spalle dello sloveno,tappa che si è conclusa a Prati di Tivo, è giunto 15°, un risultato che gli ha permesso un balzo di diverse posizionigenerale, entrandotop ten25, a conferma dell’ottima condizione. Certamente oltre a collaborare ...

