(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Parte oggi dalla Palazzina Appiani a Milano 'con la A', il primo percorso di avvicinamento all'ca leggera per ragazzi dai 12 anni in su eadulti con, promosso da Sobi Italia con il patrocinio di FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici), del Coni e di Fidal (Federazione italiana dica leggera).

Al via 'Atleti con la A', campus itinerante per giovani atleti con emofilia - Al via 'Atleti con la A', campus itinerante per giovani atleti con emofilia - (Adnkronos) - Parte oggi dalla Palazzina Appiani a Milano 'Atleti con la A', il primo percorso di avvicinamento all'atletica leggera per ragazzi dai 12 anni in su e giovani adulti con emofilia, promos ...

Alzheimer, scoperta una nuova forma genetica: gli individui con due copie del gene ApoE4 sviluppano quasi certamente la malattia - Alzheimer, scoperta una nuova forma genetica: gli individui con due copie del gene ApoE4 sviluppano quasi certamente la malattia - La doppia variante genetica ApoE4 non è solo un fattore di rischio ma una nuova forma genetica: il 95% degli over 65 con la mutazione presenta un accumulo della proteina beta amiloide. Due persone su ...