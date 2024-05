Al via ' Atleti con la A' - campus itinerante per giovani atleti con emofilia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Parte oggi dalla Palazzina Appiani a Milano 'con la A', il primo percorso di avvicinamento all'ca leggera per ragazzi dai 12 anni in su eadulti con, promosso da Sobi Italia con il patrocinio di FedEmo (Federazione delle associazioni emofilici), del Coni e di Fidal (Federazione italiana dica leggera). Il primo, che farà tappa in tre città italiane, ha lo scopo di educare e informare le persone cone i loro caregiver sulla pratica dell'attività fisica/sportiva e la protezione articolare, affrontando il tema in modo più consapevole. Per l'occasione, presente in veste di madrina e volto del progetto, l'ex ...